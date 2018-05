Tre liste in campo per Agra

Alle 12 di oggi, sabato, nel municipio di Agra i giochi sono fatti: alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno correranno tre liste.

Una, “Progetto Sociale per Agra”, già nel vivo della campagna elettorale per via della sua presentazione giunta con largo anticipo, chiude le liste e presenta come sindaco il giovane in Nicolò Mattei. Lista civica ma di chiara ispirazione politica, è vicina a Forza Nuova e presenta un candidato outsider.

Le altre due compagini in gioco sono liste civiche le cui composizioni e nomi sono maturati in queste settimane. La prima “Uniti per Agra”, schiera come sindaco Luca Baglioni e tra i candidati consiglieri figurano anche il sindaco in carica Ernesto Griggio, capolista e tra i nomi noti della politica locale figura anche quello di Davide Ferrari, già consigliere

Candidatura in rosa invece per “Agra in Movimento”: il nome che si presenta agli elettori è quello di Barbara Barozzi. Anche qui troviamo un candidato consigliere che già siede nell’Assemblea cittadina, ma tra i banchi dell’opposizione: è Andrea Colombo, presente nella lista di minoranza di questo mandato.

Sfuma invece l’ipotesi una quarta lista vicina a Forza Italia con un candidato sindaco di Peso: si parlava tempo fa del medico luinese Giuseppe Taldone, candidatura però rientrata. La strategia degli schieramenti è chiara: Forza Nuova cerca di inserire almeno un componente vicino alle sue posizioni in consiglio comunale, mentre la presenza di una terza lista di “disturbo” tenderà ad impedire questa possibilità.