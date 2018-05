“Tre Manifesti a Ebbing, Missouri” al cineforum delle Arti

Giovedì 3 maggio al Cineforum del Cinema delle Arti un film drammatico diretto da Martin McDonagh, con Frances McDormand e Woody Harrelson: Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Film premiato al Festival di Venezia, vincitore di 2 premi Oscar, 4 Golden Globes e 5 Bafta.

In una piccola città sperduta del Missouri, profondo Midwest. Mildred Hayes, un tipo molto tosto, non può darsi pace per quanto è accaduto sette mesi prima. Sua figlia Angela, una ragazzina, è stata violentata e uccisa. Mildred ha deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Dando fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, ‘riaprendo’ il caso e rivelando il meglio e il peggio della comunità

In un mondo, minacciato da un’anarchia folle e autodistruttiva figlia dell’egoismo, del razzismo, della violenza, dell’ignavia McDonagh lascia uno spiraglio di porta aperta alla speranza, a una speranza che dipende tutto da noi, dalla nostra voglia di rimetterci in piedi, in gioco, di comprendere e ascoltare

Introduzione e commento sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci.