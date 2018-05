I tre meeting di primavera riportano lo sport alla piscina di Moriggia

Il grande nuoto si appresta a tornare a Gallarate con le tre manifestazioni che da anni vengono organizzate nella vasca della “Moriggia”, la piscina che nella sua parte interna è chiusa da febbraio ma che verrà utilizzata in questo caso in esterna.

L’attesa maggiore è per le gare di categoria assoluta, radunate sotto le insegne del 40° Trofeo Città di Gallarate che andrà in scena sabato pomeriggio (26 maggio). Sui blocchi di partenza prenderanno posto alcuni tra i più forti nuotatori italiani a partire dalla bustocca Arianna Castiglioni per proseguire con Silvia Scalia, Karen Asprissi, Giulia Borra, con il varesino Nicolò Ossola e Luca Dioli.

Al via anche la squadra al completo del Team Insubrika, intenzionato a ben figurare in una gara di così alto livello nella nostra provincia.

Prima degli assoluti, quindi sabato mattina dalle ore 9, la vasca aprirà con il 26° Trofeo Master valido come 5° Memorial Manuela Codecasa. Il meeting è inserito nel Circuito Supermaster della Federnuoto e vedrà in vasca i rappresentanti di ben 62 società provenienti da tutta Italia oltre che dalla Svizzera. Al via atleti dai 20 agli 80 anni.

Domenica invece, la “Moriggia” aprirà ai giovani delle categorie Ragazzi, Esordienti A ed Esordienti B. Tante le promesse del nostro nuoto che andranno alla ricerca di tempi importanti in vista della stagione agonistica estiva.

Oltre all’aspetto agonistico, il trittico di gare organizzato dal Nuoto Club Gallarate vede attiva anche una solida collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT), sezione di Busto Arsizio. Parte del ricavato delle iscrizioni andrà a sostegno della ricerca contro il melanoma, malattia contro cui ha combattuto anche Manuela Codecasa, atleta e sostenitrice del club gallaratese scomparsa proprio per questo motivo.