Tre varesotte in lizza per Miss Ciclismo 2018

Ci sono anche tre ragazze della provincia di Varese tra le aspiranti allo scettro di Miss Ciclismo, concorso di bellezza su scala nazionale che si appresta a vivere la sua 14a edizione.

In gara per la fascia più ambita – quella che nel 2017 è andata alla bresciana Carola Raimondi – ci sono dunque Sonia Chirico, Arianna Giancristofaro, e Jesika Domanska.

Tradatese, 20 anni, Sonia Chirico è studentessa universitaria e gioca a pallavolo a livello agonistico. Di Tradate è anche Arianna Giancristofaro, 18 anni compiuti da poco e studentessa di moda. È invece nata in Polonia, ma vive stabilmente a Gallarate, Jesika Domanska, 18enne studentessa con l’aspirazione di diventare una modella.

Il concorso Miss Ciclismo 2018 si articolerà su una serie di selezioni territoriali e su una votazione online sul sito ufficiale. In questo modo si arriverà alle Prefinali Nazionali (con 50 posti) che qualificheranno alla finalissima prevista per il mese di dicembre.

ALBO D’ORO: 2005 Ilenia Lazzaro di Vigonza (PD), 2006 Kettj Manfrin di Vicenza, 2007 Elena Gallina di Mantova, 2008 Elena Morali di Bergamo, 2009 Maria Laura Fontana di Olgiate Comasco (CO), 2010 Beatrice Giordano di Casale Monferrato (AL), 2011 Nancy Bernacchia di Moie (AN), 2012 Alessia Franchi di Piacenza, 2013 Melissa Meduri di Chignolo D’Isola (BG), 2014 Giada Macchi di Trecate (NO), 2015 Asia Fornari di Cesenatico (FC), 2016 Alessia Gozio di Gussago (BS), 2017 Carola Raimondi di Toscolano Maderno (BS).