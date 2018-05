Tredicesima edizione della biciclettata monvallese

Sabato 2 giugno, con la collaborazione delle associazioni, gruppo sportivo Contini, Alpini, Protezione civile, amici di Turro mare beach Guree , bici club Romeo si svolgerà la tredicesima edizione della biciclettata libera a tutti.

Il programma prevede ore 9,30 in località Guree corso di educazione stradale per bambini promosso dalla Polizia Locale. Ore 10,30 presentazione ai partecipanti della biciclettata notturna intorno al lago di Varese che verrà organizzata per il 15 giugno.

Verrà anche proposta l’ iniziativa Mangia e Bevi in bici per 8 luglio prossimo. Ore 11 partenza in bicicletta per le vie monvallesi, A seguire pranzo in spiaggia ed intrattenimento musicale con aperitivo serale sempre sullo scenografico luogo località Gureee.

Durante l’ evento verranno premiate le biciclette più originali e quelle più curiose e fantasiose. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose e persone durante tutta la manifestazione.