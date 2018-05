Treni, la situazione oggi

Alcune informazioni utili per chi viaggia sui treni della Lombardia. Le informazioni sono tratte dal sito “circolazione in tempo reale” di Trenord.

MALPENSA-MILANO-CADORNA (E MILANO-CENTRALE)

Il treno 316 (MALPENSA AEROPORTO T2 06:50 – MILANO CADORNA 07:33) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a MILANO CADORNA possono prendere il treno 318 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:20 – MILANO CADORNA 08:03).

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) è partito con 12 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

MILANO ROGOREDO – MILANO BOVISA

Il treno 23110 (PAVIA 08:09 – MILANO BOVISA 09:05) oggi non sarà effettuato.

I viaggiatori diretti a MILANO BOVISA possono prendere il treno 23112 (PAVIA 08:39 – MILANO BOVISA 09:35).

Il treno 22619 (MILANO BOVISA 07:51 – SEVESO 08:18) oggi non sarà effettuato.

Il treno 23107 (MILANO BOVISA 06:55 – PAVIA 07:51) oggi non sarà effettuato.

I viaggiatori diretti a PAVIA possono prendere il treno 23109 (MILANO BOVISA 07:25 – PAVIA 08:21).