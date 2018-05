Treni, un lunedì di ritardi

La situazione dei treni questa mattina, lunedì 14 maggio, lungo le principali direttrici impiegate dai pendolari varesini. Le informazioni sono tratte dal sito “circolazione in tempo reale” di Trenord, dove è possibile seguire l’evoluzione.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno di Trenitalia 10406 (MILANO P. GARIBALDI 07:49 – DOMODOSSOLA 10:02) è previsto in partenza con circa 15 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno corrispondente.

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

Il treno 25229 (RHO 08:43 – CHIASSO 10:22) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

Il treno 25223 (CHIASSO 06:47 – RHO 08:17) oggi non sarà effettuato.

Il treno 25225 (RHO 07:43 – CHIASSO 09:14) oggi non sarà effettuato.

SARONNO-MILANO-LODI

Il treno 23192 (MELEGNANO 07:53 – MILANO BOVISA 08:39) oggi non sarà effettuato.

I viaggiatori diretti a MILANO BOVISA possono prendere il treno 23222 (LODI 07:53 – SARONNO 09:22).

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24105 (SARONNO 05:35 – ALBAIRATE 07:22) oggi termina il viaggio nella stazione di MILANO SAN CRISTOFORO.

Il treno corrispondente 24112 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24) oggi parte dalla stazione di MILANO SAN CRISTOFORO alle ore 08:01.