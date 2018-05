Treno e trekking, nuovi itinerari in Lombardia

Trenord presenta “Train&Trek”, la nuova idea per il tempo libero che grazie alla partnership con il portale specializzato “Gite in Lombardia” propone itinerari treno+trekking con guida alla scoperta dei paesaggi lombardi.

Un calendario di gite guidate di gruppo per tutti i livelli di difficoltà, da percorsi didattici per i bambini a camminate per i più esperti; la possibilità di iscriversi in pochi click alle iniziative e, per chi raggiunge in treno il punto di partenza, sconti dedicati per la prenotazione e per l’adesione alla community di “Gite in Lombardia”: queste le opzioni offerte da “Train&Trek”.

In più, grazie alla partnership con il portale sul sito di Trenord sono disponibili consigli di viaggio per itinerari liberi treno+trekking in Lombardia.

“Train&Trek” si inserisce nel pacchetto di soluzioni turistiche del cluster “Parchi e montagne di Lombardia” di Discovery Train, l’offerta di Trenord per scoprire le bellezze naturalistiche della regione viaggiando in modo sostenibile.

LE GITE CON GUIDA

I clienti Trenord che aderiscono alle escursioni guidate di “Gite in Lombardia” hanno diritto a uno sconto dedicato. Per ottenerlo è sufficiente acquistare il biglietto del treno sull’e-Store o sull’App Trenord e comunicare via WhatsApp al numero 371 3206816 di “Gite in Lombardia” il codice PNR riportato. “Gite in Lombardia” risponderà con il codice sconto da inserire durante la prenotazione della gita.

In più, gli abbonati Trenord che decidono di entrare nella community di “Gite in Lombardia” tesserandosi ricevono un credito per le gite dell’anno 2018.

Il calendario delle gite organizzate è pubblicato mese per mese sul sito di Trenord. Di seguito le proposte per il mese di maggio:

12 maggio, “Grandi e bambini alla scoperta dello spirito del Bosco” (stazione di Canzo, sulla linea Milano-Asso);

13 maggio, “Torbiere del Sebino: natura e buon vino” (stazione di Provaglio d’Iseo, sulla linea Edolo-Iseo-Brescia)

20 maggio, “Tra incisioni rupestri, castagni e caprioli” (stazione di Sellero, sulla linea Edolo-Iseo-Brescia

26 maggio, “Sentiero del Tracciolino” (stazione di Novate Mezzola, sulla linea Chiavenna-Colico)

GLI ITINERARI LIBERI

I 7 percorsi scelti da Trenord, in partnership con “Gite in Lombardia”, partono nelle vicinanze di stazioni ferroviarie e si snodano su percorsi fra natura e cultura.

Passeggiata da Civate a San Pietro al Monte (Lecco)

Arrivo in treno alla stazione di Civate, sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano Porta Garibaldi.

La passeggiata porta al complesso benedettino di San Pietro al Monte, su un grande spiazzo erboso dove i bambini possono giocare liberamente. Il tragitto è di circa un’ora di cammino, intervallato da tratti in pianura e altri più impegnativi.

Passeggiata da Valmadrera a San Tomaso (Lecco)

Arrivo in treno alla stazione di Valmadrera, sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano Porta Garibaldi.

La piana di San Tomaso offre una vista spettacolare su Lecco e sul gruppo dei Corni di Canzo. In primavera è possibile anche assistere alla fioritura dei mandorli. Il percorso, molto facile, prevede circa 45 minuti di cammino.

Passeggiata in Val Codera e sul Sentiero del Tracciolino (Sondrio)

Arrivo in treno alla stazione di Novate Mezzola, sulla linea Colico-Chiavenna.

Il percorso offre una vista spettacolare sul Lario, sul Lago di Mezzola e sulla Val Chiavenna. Degno di nota anche il Sentiero del Tracciolino, antica ferrovia scavata nella roccia. Il percorso è per i più esperti e prevede un dislivello di circa 900 metri.

Passeggiata da Maccagno a Luino (Varese)

Arrivo in treno alla stazione di Maccagno, sulla linea Cadenazzo-Luino-Malpensa.

Il cammino presenta numerosi punti da cui è possibile godere di una vista mozzafiato sul Lago Maggiore. Il percorso, della durata di circa 3 ore e mezza, prevede dei tratti molto impegnativi.

Passeggiata alla Cascata del Cenghen (Lecco)

Arrivo in treno alla stazione di Abbadia Lariana, sulla linea Milano-Monza-Lecco-Sondrio-Tir ano.

Il percorso prevede un’escursione con ampie vedute sul Lago di Como e arrivo alla Cascata di Cenghen, un’oasi di pace all’interno della Val Monastero. Il tragitto è adatto anche ai bambini.

Camminata sulla Via dei Terrazzamenti (Bergamo)

Arrivo in treno alla stazione di San Pietro Berbenno, sulla linea Milano-Monza-Lecco-Sondrio-Tir ano.

L’itinerario attraversa i terrazzamenti delle viti e tocca edifici di alto valore artistico e culturale. Il percorso è lungo 15km; è percorribile in circa 5 ore (solo andata).

Passeggiata alle Torbiere del Sebino (Brescia)

Arrivo in treno alla stazione di Iseo, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.

L’itinerario prevede l’attraversamento della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, popolata da un’ampia varietà di specie animali e vegetali.