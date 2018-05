In treno da Varese a Malpensa, ecco come funziona e quanto costa

È stato a lungo quasi un miraggio: andare da Varese a Malpensa, dal capoluogo di provincia all’aeroporto, era difficile. Si poteva fare, cambiando a Gallarate, a Busto o a Saronno. Ma ora diventa molto più facile: dal 10 giugno 2018 c’è il treno diretto.

Da domenica 10 giugno viene attivata infatti la nuova linea Tilo S40, che collega – nell’ordine – Como, Mendrisio, Varese, Gallarate, Busto Arsizio e i due terminal di Malpensa.

Quando passa il treno Varese-Malpensa?

Da Varese si può andare diretti a Malpensa otto volte al giorno, ogni due ore. La prima partenza (direzione: Malpensa) è alle 8.00, poi ogni due ore fino alla partenza delle 22.00.

Quanto ci mette il treno Varese-Malpensa?

La corsa da Varese al Terminal 1 dell’aeroporto richiede 41 minuti, tempo concorrenziale rispetto al viaggio in A8 e superstrada 336. Per andare da Varese al Terminal 2 – quello usato soprattutto da Easyjet – c’è bisogno di 48 minuti.

E in senso opposto, da Malpensa a Varese?

Dal capolinea al Terminal 2 il primo treno parte alle 7.12. Di qui in poi si parte ogni due ore fino alle 23.12. La partenza dal Terminal 1 è pochi minuti dopo: la prima partenza è alle 7.20, di qui in avanti ogni due ore.

Il tempo di viaggio è 48 minuti dal T2, 40 minuti dal T1.

Quali sono le altre fermate?

Tra Varese e Malpensa, il treno ferma anche a Gallarate, Busto Fs, Busto Fnm, Ferno-Lonate Pozzolo. Il treno poi prosegue anche a Nord di Varese, passando dalle stazioni della Valceresio, a Stabio, Mendrisio, Como (centro e Camerata).

Ci sono altri modi per andare a Malpensa in treno da Varese?

Sì, si può prendere il treno per Saronno-Milano alla stazione Varese Nord e cambiare a Saronno prendendo il treno Malpensa Express.

Come si fa ad andare da Luino a Malpensa?

Con l’attivazione della linea Como-Varese-Malpensa, l’attuale linea Bellinzona-Luino-Malpensa viene “accorciata” a Gallarate. È ancora possibile andare da Luino all’aeroporto, ma bisogna cambiare a Gallarate: ad esempio si parte alle 7.20 da Luino, si arriva a Gallarate alle 8.05, si riparte alle 8.17 con la linea S40 che arriva al Terminal 1 alle 8.41.