Trenord, tariffe agevolate per i pellegrini della via Francigena

La Via Francigena promuove la mobilità sostenibile con Trenord. Raggiungere o percorrere un tratto dell’itinerario in Lombardia è più conveniente.

Grazie all’accordo con l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), è possibile acquistare il biglietto di corsa semplice con uno sconto del 10% sui treni del trasporto regionale lungo le tratte e tra le stazioni previste.

L’offerta, viene applicata ai pellegrini in possesso della credenziale ufficiale emessa dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.viefrancigene.org/it/credenziali). I biglietti con la riduzione “Vie Francigene” saranno acquistabili presso le biglietterie Trenord di Mortara, Pavia, Milano Centrale, Milano Rogoredo, Brescia oppure on line nella sezione Discovery Train del sito www.trenord.it, App Trenord, store.trenord.it e mobile.

Le stazioni interessate dal percorso della Via Francigena sono: Palestro, Robbio, Nicorvo, Mortara (biglietteria), Gambolò, Tromello, Garlasco, Gropello, Pavia (biglietteria), Motta S. Damiano, Albuzzano, Belgioioso, Corteolona, Santa Cristina, Miradolo Terme, Chignolo Po’, Lambrinia e Orio Litta, Milano Centrale (biglietteria), Milano Rogoredo (biglietteria) e Brescia (biglietteria).

Per saperne di più