A Trento la 91° adunata nazionale degli Alpini

Stanno cominciando ad arrivare da tutta Italia a Trento, le penne nere per la 91° edizione del raduno nazionale.



Ieri mattina, 10 maggio, è stata inaugurata la Cittadella degli Alpini, aperta al pubblico al parco Santa Chiara.

Luogo di incontro e punto di riferimento tra gli Alpini di “ieri” e quelli di oggi, nella Cittadella sarà possibile salire sui blindati “Lince” e sui cingolati da neve “BV206”, provare i materiali dell’Aviazione dell’Esercito, assistere alla simulazione della bonifica di un campo minato, vedere i mortai “Thompson” dell’Artiglieria da montagna e provare l’ebbrezza di essere ostaggi liberati dai Rangers del 4° Alpini paracadutisti.

Gli avvenimenti più importanti dell’Adunata nazionale potranno essere seguiti dal computer e con tutti i dispositivi mobili, oltre che in televisione. Ana.it, Rai Tv e altre televisioni private seguiranno gran parte della manifestazione e, soprattutto domenica, offriranno agli spettatori un’ampia scelta di programmi, alcuni trasmettendo la sfilata integralmente, altri solo in parte.

INTERNET – Domenica mattina, dalle ore 9, sarà trasmessa in diretta su ana.it l’intera sfilata. Sul portale saranno pubblicati anche i video di tutte manifestazioni ufficiali presenti nel programma dell’Adunata e per la sfilata di domenica sarà possibile vedere il video integrale di ogni singola sezione dell’Associazione: nella apposita galleria video sarà infatti disponibile in modalità Video On Demand, entro 60 minuti dal termine del passaggio della Sezione davanti alla tribuna delle autorità. In tal modo sarà possibile, anche nei giorni successivi all’Adunata, poter vedere la sfilata scegliendo, di volta in volta, la Sezione ANA preferita. L’intera sfilata, suddivisa in una novantina di video, rimarrà disponibile per sempre sul nostro portale. La diretta video, di qualità professionale, potrà essere seguita dagli utenti che dispongono di un collegamento internet a banda larga, Adsl e fibra ottica.

TELEVISIONI – Rai3 trasmetterà domenica mattina parte della sfilata, mentre molte televisioni private seguiranno con servizi giornalistici e collegamenti in diretta gli appuntamenti di venerdì e sabato, trasmettendo con orari e modalità diverse la sfilata di domenica.