Tricolore giovanile per la “Varesina” con Giulia Antoniotti

Grande soddisfazione per la “Varesina”, la più longeva società sportiva cittadina, in questo caso per la sezione di ginnastica artistica, settore femminile

Il titolo italiano Gold Allieve per la categoria A2 è infatti andato a Giulia Antoniotti, autrice di una grande prova ai campionati di specialità disputatisi a Mortara. Una conferma per la giovane ginnasta varesina che ha portato a termine la prova senza esitazioni, chiudendo con un ottimo esercizio al corpo libero che ne ha certificato il successo.

La vittoria di Antoniotti non è stato però l’unico risultato di rilievo per la società bosina: la gemella di Giulia, Sara Antoniotti, ha portato in gara esercizi dall’alto valore tecnico, ha chiuso il concorso al quinto posto assoluto e si è tolta anche la soddisfazione di realizzare il miglior punteggio alla trave.

Trave e corpo libero sono stati anche i cavalli di battaglia della prima atleta della Varesina impegnata nella finale, Alice Ricci, capace di conquistare il pass per il prossimo Criterium Giovanile 2018.

Grande soddisfazione dunque per lo staff tecnico guidato da Michela Merzario affiancata da Davide Rabaioli ma anche dallo staff del centro tecnico federale di Milano che supporta l’attività del club varesino.