Trombone e crowdfunding, la Casoratese fa crescere la sua scuola di musica

«Non abbiamo bisogno di cascate impetuose. A noi bastano tante piccole gocce d’acqua». Il Corpo Musicale “La Casoratese” già da tempo ha capito che per una banda lamentarsi della mancanza di fondi, di assistenza, di aiuti concreti da parte delle amministrazioni che siano comunali o regionali se non statali, non serve a nulla.

E’ per questo che da tempo si è lanciata con le sole energie portate dalle persone che la compongono, in una serie di progetti non fini a se stessi ma tutti legati ad un progetto didattico proiettato nel futuro.

«Così – spiegano – sono partite iniziative come i Festival delle Junior Band, gli Stage di Musica d’Insieme per giovani musicisti, i concorsi ai cui ogni due anni partecipiamo con grandi soddisfazioni, l’ottetto di fiati “Gli otto diesis” piccolo gioiello de “La Casoratese” che porta la musica nelle scuole primarie e secondarie, e le Masterclass condotte da personaggi di spicco del panorama musicale come l’ultima dedicata agli ottoni guidata da Marco Pierobon. Tanti progetti, tante idee e tanto lavoro che hanno spinto al centro dell’attenzione mediatica questo piccolo paese della nostra provincia».

Ma ora tocca fare un altro passo in più, importanti. «Per crescere qualitativamente e numericamente l’unica strada che una banda può intraprendere è quella di avere al suo interno una scuola di musica di buon se non ottimo livello e una struttura come una Junior Band per far crescere i ragazzi e prepararli al concetto di “fare musica insieme”. Nella Scuola di Musica è qui che l’allievo scopre il fascino degli strumenti a fiato e a percussione, grazie al lavoro di docenti qualificati e preparati. Uno degli scopi principali della scuola è fornire gratuitamente lo strumento musicale all’inizio del percorso di ogni studente. Si tratta di una grande opportunità, per nulla comune nel panorama delle scuole di musica, che permette a tutti gli studenti di conoscere a fondo il proprio strumento, di approfondirne le possibilità e affinarne la sensibilità, prima di decidere di acquistarne uno proprio».

Per continuare in questa direzione e per dare a tutti una possibilità di entrare nel mondo magico della musica per approdare in un orchestra, “La Casoratese” ha ora bisogno di sostenitori che con il loro contributo possano aiutare a realizzare quel sogno che da anni stanno tenacemente realizzando.

La novità di questi ultimi giorni è la campagna di raccolta fondi lanciata su Facebook, legata ad un progetto specifico riguardante i bambini ma anche aperto a tutti, interessati ad intraprendere un percorso di educazione musicale.

«Si basa sul concetto di “crowfounding” che significa finanziamento collettivo, molto usato nel resto del mondo, ma per l’Italia è quasi una novità anche nel modo “etico” e senza fini di lucro che usa “La Casoratese”. Si tratta di sensibilizzare più persone possibili a diventare finanziatori di un progetto che altrimenti non avrebbe altre fonti di sostentamento».

Obiettivo fondante della Scuola Allievi del Corpo Musicale “La Casoratese” è la diffusione di un’educazione musicale completa e accessibile a tutti e a tutte le età. I corsi sono aperti a tutti a prescindere dall’inserimento dell’allievo nell’organico dell’orchestra di fiati. «Peculiarità dei nostri corsi di musica è quella di impegnarsi a dotare fin da subito l’allievo dello strumento musicale. Per gli allievi iscritti al Corpo Musicale “La Casoratese” e quindi intenzionati ad entrare in banda, il 30% della rata mensile è a carico dell’associazione».

Le lezioni sono a cadenza settimanale: incontri individuali di Strumento, lezioni collettive di Teoria e solfeggio, musica d’insieme (attraverso la Casorate Junior Band). L’anno scolastico inizia a settembre e termina a fine maggio. Alla fine dell’anno gli allievi tramite un esame potranno accedere al livello di corso successivo. I livelli dei corsi sono quattro che corrispondono a quattro anni di percorso didattico. Già al termine del primo anno si può accedere alla Casorate Junior Band per la specializzazione di “musica d’insieme”. Completati i quattro anni di corso base, l’allievo viene ammesso nell’organico del Corpo Musicale “La Casoratese”.

Una volta entrati nell’organico “senior”, gli allievi hanno la possibilità di specializzarsi frequentando i corsi di perfezionamento musicale, un valido ponte d’accesso a studi di alta formazione musicale presso conservatori e istituti pareggiati.

«Basta collegarsi sulla pagina Facebook di “La Casoratese”. Con pochi click e anche con una piccola somma contribuirete alla felicità di un bambino». Qui c’è la pagina Facebook per le donazioni.