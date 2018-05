Troppa pioggia, infiltrazioni al Linguistico Manzoni

Il crollo di alcuni pannelli e le infiltrazioni dal soffitto hanno reso necessaria la chiusura di alcune aule del liceo linguistico “Manzoni” di Varese, nel distaccamento di via Monte Rosa.

I pannelli si sono staccati questa mattina, lunedì 14 maggio, prima che gli alunni entrassero in aula.

La zona è stata interdetta ai ragazzi che sono stati dirottati in altre classi.

Le aule chiuse sono quattro: due si sono allagate e altre due, limitrofe, sono state sbarrate per precauzione.

I tecnici sono già al lavoro per rimettere in sicurezza quell’area della scuola.

Galleria fotografica Infiltrazioni al Linguistico Manzoni di Varese 4 di 10