Truffati in 7.400 con i falsi bollettini della Camera di Commercio

La Guardia di Finanza di Gallarate, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha interrotto una truffa su scala nazionale, perpetrata ai danni di migliaia di piccoli imprenditori indotti a versare somme non dovute, nella convinzione di pagare i diritti annuali alla Camera di Commercio.

Della truffa ve ne avevamo parlato su Varesenews nel giugno del 2017 grazie ad un commercialista di Busto Arsizio che aveva messo in guardia imprenditori, commercianti e artigiani dalla truffa del bollettino per iscriversi alla Camera di Commercio.

Le Fiamme Gialle sono riusciti a risalire a sei persone responsabili di associazione a delinquere, truffa, riciclaggio e auto-riciclaggio, denunciandoli e sequestrando conti correnti per circa 850 mila euro, cinque macchine per la stampa per un valore di oltre 800 mila euro e immobili acquistati con i proventi dell’attività criminosa situati in una nota località marittima del valore di circa 225mila euro, per un totale di circa due milioni di euro.

Molti titolari di attività commerciali, infatti, spesso appena aperte, si sono visti recapitare un bollettino dell’importo di 398 euro da versare per il “pagamento dell’iscrizione al registro telematico delle imprese, riservato alle ditte iscritte alla Camera di Commercio”.

La veste grafica e le diciture ingannevoli inserite nei bollettini, appositamente predisposte per informare e generare nei destinatari la convinzione che la richiesta di pagamento provenisse realmente dalla Camera di Commercio, e l’indicazione di una scadenza imminente, hanno indotto oltre 3.600 esercenti ad effettuare rapidamente il versamento richiesto per evitare di incorrere nelle maggiorazioni previste in caso di adempimento tardivo.

Le indagini, avviate sulla scorta delle prime segnalazioni, hanno consentito di individuare in tempi ristretti il conto corrente postale sul quale confluivano i pagamenti, consentendo, in una prima fase, il sequestro di oltre 800mila euro, accumulati in soli due mesi. I successivi accertamenti hanno portato ad individuare un’organizzazione criminale che aveva predisposto un’efficiente struttura logistica in grado di stampare, confezionare e spedire in poche settimane circa 351.000 bollettini postali falsi, che avrebbero potuto fruttare ai criminali quasi 140 milioni di euro.

Le indagini hanno consentito di accertare che la medesima organizzazione aveva già colpito l’anno prima migliaia di imprenditori inviando loro analoghi bollettini, con loghi e diciture diversi ma ugualmente ingannevoli. In esito all’attività svolta è stato accertato che tra il 2015 e il 2017 il sodalizio ha truffato oltre 7.400 soggetti, conseguendo un illecito profitto superiore a 2,5 milioni di Euro.

I bollettini, che riportavano a caratteri cubitali la scritta “Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato”, indicavano più volte come dovuto e obbligatorio il versamento della somma richiesta e comportavano, in caso di ritardi nel pagamento superiori a soli dieci giorni, una maggiorazione del 120%. In realtà, il pagamento permetteva semplicemente l’inserimento dell’impresa in un inutile elenco di aziende pubblicato su un sito internet aperto dai truffatori.

E’ util ricordare che la Camera di Commercio non invia mai bollettini di pagamento alle imprese e in alcun modo promuove attività e servizi di natura commerciale. A tale proposito, si ricorda che il pagamento del Diritto Annuale alla Camera di Commercio è possibile solo per via telematica (F24 e pagoPA).