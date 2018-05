Turisti a Varese? 5 cose da fare in città

Varese è una città sita nella Lombardia nord occidentale, 55 km a nord di Milano, a un paio di chilometri dalla Francia e dalla Svizzera e la sua provincia si chiama Varesotto. La città di Varese offre un centro storico degno di nota, prospettive spettacolari sull’omonimo lago, sulle Alpi e vanta la presenza di numerose attività all’aperto e al coperto.

Come spostarsi a Varese

Varese si può facilmente girare a piedi, molte delle strade sono pedonali. Se vuoi visitare la città ed i borghi come Sacro Monte e S. Ambrogio Olona, è possibile utilizzare i trasporti pubblici. Invece i taxi possono essere trovati sulle strade principali di Varese o è possibile prenotarlo qui.

Ecco una lista di 5 cose da esplorare in città:

Palazzo Estense

Il Palazzo Estense venne costruito tra il 1766 e il 1771 ed è una residenza reale in stile barocco. La residenza reale fu composta dal designer Giuseppe Bianchi e venne terminata nel XVII secolo. Di ampia importanza è il cortile d’onore, dal quale diparte un parterre caratterizzato da un largo viale, affiancato da vialetti ortogonali e aiuole dalle forme geometriche e simmetriche. Questo palazzo ha una pianta ad U tipica delle ville settecentesche del territorio. Oggi, la residenza reale ospita l’organizzazione comunitaria delle riunioni civili del quartiere e vi sono organizzati incontri e spettacoli. Nel maggio 2010 ha facilitato una riunione dei Ministri dell’Interno del G6.

Sacro Monte Unesco Di Varese

Il Sacro Monte di Varese si trova a un paio di chilometri dalla città precisamente nella fermata provinciale Campo Dei Fiori. Inoltre, il Sacro Monte di Varese è uno dei 9 Sacri-Monti nelle località italiane della Lombardia e del Piemonte. Questi sono stati incisi nel patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2003.

La leggenda narra che Sant’Ambrogio sconfisse nel IV secondo d.C gli ultimi seguaci dell’eresia ariana, subito dopo donò a questo piccolo oratorio un altare ed una statua che raffigura la Madonna Nera.

Campo Dei Fiori di Varese

Campo Dei Fiori di Varese è una collina della Lombardia che domina la varesina e la pianura padana ed è delimitato a nord ovest dalla Valcuvia ed invece a est dalla Valganna. Il Parco Regionale del Campo Dei Fiori travolge le pendici del varesotto e della pianura padana ed è fiancheggiato verso la Valcuvia, la Valganna e Varese. Comprende 2 massicci vitali, il Campo Dei Fiori e la Martica, isolati dalla Valle del Rasa, dove fu concepito l’Olona. La specifica area geografica e le qualità del terreno hanno favorito la formazione di una vegetazione mutata, con boschi di castagni.

Museo Castiglioni

Il Museo Castiglioni è situato in Villa Toeplitz è nato grazie a delle donazioni di documenti e reperti unici, dati dai famosi esploratori varesini i Fratelli Catiglioni, il museo è stato completamente rinnovato. Il museo Castiglioni espone una breve esposizione dell’amministrazione di Tutankhamon XVIII del XIII secolo. Le tele che decorano la camera del servizio commemorativo raccontano le avventure degli antichi egizi. Le immagini ti inonderanno nel regno dell’incanto e degli enigmi dell’antico Egitto. All’interno del display sono inoltre evidenziate le tradizioni e le tecniche per il lavoro degli antichi egizi, e gli apparecchi rari, che sono rimasti inalterati per secoli.

Monte Martica

Monte Martica è una collina in cima alla Lombardia, in Italia. Il modo più semplice per raggiungere il magnifico punto più alto della montagna è percorrere la strada che corre vicino a Bregazzana. Poi di nuovo, puoi prendere un’altra strada attraverso Bedero Valcuvia, che attraversa le zone più boscose e con diversi gradi di pendenza. Allo stesso modo, un percorso alternativo e più estremo è via quello citato da Brinzio, che fa anche parte della base della Val Ganna. Questo faticoso vialetto si trova proprio davanti al villaggio di Ganna a Varese e Bregazzana, prima della vetta.