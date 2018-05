Tutti i colori di “Tuttaunaltrafesta” in piazza Repubblica

Il vento e le giornata incerta non hanno fermato neanche un po’ “Tuttaunaltrafesta” l’edizione varesina della storica fiera dei missionari del Pime che ha riempito di persone e di colori la domenica di piazza della Repubblica.

Tra i gazebo delle tante associazioni varesine e delle proposte eque e solidali, ci sono stati apprezzati laboratori per bambini e un affollato spazio incontri, che ha visto succedersi incontri di grande interesse.

Ad esempio la storia del clown Pimpa, che con la sua associazione «Per far sorridere il Cielo onlus» porta la sua arte di clown tra le piccole vittime in contesti di guerra come Gaza o l’Iraq a quella di Grégoire Ahongbonon, il «Basaglia d’Africa», che dal Benin lotta per liberare i malati di mente locali dalle catene, dalla testimonianza di padre Mario Ghezzi, l’attuale direttore del Pime appena tornato da un’esperienza missionaria di più di 15 anni ai ritmi musicali di Valentin Mufila & Mapendo Africa.

Molto apprezzato anche lo spettacolo teatrale “I fili della pace” con Debora Mancini e Daniele Longo. Adatto ai bambini ma in realtà a tutte le età, lo spettacolo con musica e parole racconta storie e fiabe dal mondo che hanno come tema di fondo quello della pace e dell’accoglienza e la presenza dei trampolieri del Teatro dell’Aleph.