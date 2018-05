“Tutti gli uomini” …dei sindaci

No, non sono tutto uomini, ovviamente. Nelle liste presentate ad Azzate, tre, le quote rosa sono rispettate. Tutti pronti a scendere in campo: programmi pronti, candidati schierati. Ma vediamo nomi e volti di questi “magnifici 36”.

Partiamo dalla lista “Insieme per Azzate”, l’ultima che ha fatto la presentazione ufficiale, sabato scorso, il giorno della chiusura delle liste. Il candidato sindaco è Raffele Simone, attuale assessore ai lavori pubblici della giunta di Gianmario Bernasconi.

I CANDIDATI:

Alessandra Colli, Antonio Triveri, Fiorella Raffagli, Jacopo Ghiringhelli, Michela Chiaravalli, Vittorio Gastoldi, Paolo Terrapieno, Luca Zuccolotto, Santa “Tina” Doria, Matteo Meduri, Paolo Bernasconi, Antonio Filippo Bongiovanni. Ed eccoli al Belvedere di Azzate

Veniamo poi alla lista del sindaco uscente Gianmario Bernasconi: Progetto Comune.

I CANDIDATI:

Enzo Vignola, Simona Barbarito, Davide Ferrè, Cristina Sessa, Giovanni Rocca, Silvano Paoli, Tommaso Foti, Alessandro Aresi, Giorgia Broggi, Claudia Miterangelis, Massimo Montonati, Giovanni Pagliaro. Eccoli qui tutti insieme (o quasi) a Vegonno

E infine la lista civica di Azzate in Valbossa: candidato sindaco Carlo Arioli.

I CANDIDATI:

Antonio Pedretti, Adalisa Corbetta, Valentina Crespi, Isa Wanda Lomazzi, Patrizia Martin, Nicola Bregonzio, Aurelio Cangemi, Luca De Bortoli, Marco Leoni, Marco Novelli, Marco Perin, Giuseppe Urso (tutti riuniti con lo sfondo di Azzate)