Tweet offensivi contro le donne in cura: Selvaggia Lucarelli segnala, l’ospedale apre un’inchiesta

Una ricerca su internet per decidere da chi farsi seguire durante la gravidanza porta alla luce strani commenti affidati a Twitter.

I pensieri, decisamente poco professionali, non passano inosservati a Selvaggia Lucarelli, volto noto della televisione e del web, che rilancia sullo stesso social quelle riflessioni fatte nel 2014 aprendo il caso.

Lo specialista in questione lavora all’Asst Sette Laghi. L’azienda, conosciuta la vicenda, ha deciso di aprire un’inchiesta per capire se quelle dichiarazioni siano effettivamente state fatte dallo specialista e, in caso di risposta affermativa, quali vie intraprendere anche per tutelare l’immagine dell’ospedale dove lavora il medico.

Profondamente scosso si dice anche il direttore della ginecologia e ostetricia dell’Asst Fabio Ghezzi che ritiene le affermazioni inaccettabili sia dal punto di vista professionale sia umano, ma, chiaramente, aspetta di conoscere l’esatta ricostruzione della vicenda.

Le riflessioni, come sono rimbalzate dal 28 aprile scorso quando la stessa Lucarelli ha segnalato il caso, fanno riferimento alla scarsa bellezza (per usare un eufemismo) del 90% delle donne visitate, una percentuale che legittimerebbe l’omosessualità. Nel frattempo, il profilo twitter dello specialista è stato chiuso.

Il tweet incriminato

Il Tweet di Selvaggia Lucarelli