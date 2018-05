Ubriachi al volante, 10 patenti saltate in una notte

Nel corso della nottata, nell’intero territorio della compagnia carabinieri di Busto Arsizio, in particolare nelle conduttrici che portano nel Gallaratese, nella zona di Cassano Magnago è stato svolto un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della “guida in stato ebbrezza”, mediante posti di blocco ed etilometro in dotazione.

Nel corso del servizio sono state ritirate complessivamente 10 patenti di guida, di cui 4 con deferimento in stato di libertà per guida in stato ebbrezza (poiché il tasso era superiore allo 0,8, e 6 con il solo ritiro amministrativo (poiché il tasso alcolemico era inferiore allo 0,8 ma comunque superiore allo 0,5).

Nel medesimo contesto è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 35enne di Cardano al Campo poiché aveva in macchina un coltello proibito oltre a 2 grammi di hashish: per questo è stato segnalato come consumatore abituale alla Prefettura di Varese.

In un posto di blocco – l’ultimo, alle 04.40 circa della notte – , è stato arrestato un 50enne di Cassano Magnago, poiché, corso fasi identificazione risultava colpito da un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in regime detenzione domiciliare emesso da tribunale Busto Arsizio, dovendo espiare pena residua mesi sei di reclusione per i reati di resistenza e violenza pubblico ufficiale (commessi circa 6 anni addietro, in provincia di Milano, ai danni di alcuni operatori di polizia che lo avevano fermato per un controllo).

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio a disposizione autorità giudiziaria mandante.

Sono state circa 150 le vetture controllate nell’intera nottata e poco meno di 200 i soggetti identificati.