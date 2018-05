Uccise l’amico durante la festa per la fine del Ramadan, condannato a 6 anni e 8 mesi

Iskander Zaghbani, il tunisino accusato di aver ucciso il connazionale Janell Chamkhi il 25 giugno di un anno fa al termine di una lite scaturita durante i festeggiamenti per la fine del Ramadan a Cislago, è stato condannato questa mattina a 6 anni e 8 mesi di reclusione dalla Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio.

Il 32enne viveva da 5 anni proprio nel paese del Saronnese e non aveva mai avuto problemi con la giustizia fino a quella notte, a differenza della vittima che risultava avere diversi precedenti per furto e spaccio. Dopo l’omicidio, commesso colpendo la vittima alla gola con un coccio di bottiglia o un coltellino, l’uomo era scappato prima in Francia e poi in Tunisia ma dopo un mese è rientrato in Italia ma è stato arrestato appena atterrato a Malpensa.

Secondo la corte, dunque, Zaghbani non avrebbe avuto l’intenzione di uccidere Janell ma solo quella di provocargli delle lesioni anche se, proprio a causa di queste, il giovane è morto per strada, a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri di Cislago.