E’ ufficiale: Valerio Crugnola è il quarto consigliere della Lista Galimberti

La sua domanda è stata accettata: Valerio Crugnola è ora nel gruppo consiliare della lista Galimberti. E’ arrivato così a compimento lo spostamento del consigliere eletto nella lista Varese 2.0 dalla lista civica che fa riferimento all’attuale vicesindaco a quella che ha sostenuto direttamente l’attuale sindaco Davide Galimberti.

CRUGNOLA: “ASPRE POLEMICHE SU DI ME SU FACEBOOK, MA NON LEGGO E RIPRENDO A LAVORARE”

Nel frattempo, la scelta di Crugnola è stata ampiamente commentata, a volte anche duramente sui social: «Ho saputo di polemiche aspre nei miei confronti su Facebook, che non frequento più da tempo – ha risposto Crugnola – Non intendo rispondere e trovo più consono il riserbo, la dignità del silenzio e l’impegno a rilanciare, in un contesto cooperativo e paritario, il lavoro civico con gli assessori, i consiglieri e i cittadini che in questi giorni hanno manifestato a Davide, Tommaso, Maria Paola, Agostino e me (Galimberti, e gli attuali componenti della sua lista: Tommaso Piatti, Maria Paola Cocchiere, Agostino de Troia, ndr) la loro stima e il loro affetto e l’intenzione di riprendere l’impegno per una più forte azione propositiva e partecipativa».

PER VARESE 2.0 E’ IL MOMENTO DELL’ASSEMBLEA

Intanto la sua ex formazione, Varese 2.0, si prepara all’assemblea annuale, prevista per giovedì 24 maggio alle 21 nella sala civica del comune di Casciago: tra i punti all’ordine del giorno, oltre a quelli di prassi – approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, quota associativa – ci sono anche le considerazioni sul nuovo assetto consigliare, e le proposte di operatività futura.