Ugate, lunedì festa di chiusura anno accademico

Università di Gavirate e Terza Età conclude il secondo anno di attività con grande soddisfazione non solo per il consistente numero degli iscritti, ma soprattutto per l’eccellenza delle lezioni e dei corsi extracurriculari, che va attribuita alla preziosa collaborazione del Dirigente e dei Docenti dell‘ Istituto Comprensivo di Gavirate.

La giornata di chiusura dell’Anno Accademico 2017-2018 si terrà nella Sala Consiliare, nel pomeriggio di lunedì 21 maggio alle 15,00.

«Dopo gli interventi di musica e poesia avremo l’onore di porgere i ringraziamenti con un tangibile segno al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gavirate – raccontano dall’Università -, per la preziosa collaborazione prestata, consentendo che si tenessero degli apprezzati corsi di informatica per adulti. Nella medesima occasione, ci onoreremo di ringraziare l’Amministrazione Comunale per la disponibilità che ci ha riservato in questi anni, donando il ricavato della Festa di Natale 2017, da destinare ad interventi sociali».