Ul Mercà di Barlafusi del Cav nel cortile di Sant’Antonio

Nei giorni 11,12,13 maggio si svolgerà l’ormai tradizionale “Ul Mercà di Barlafusi” (mercatino di cose vecchie e nuove) bustese presso il Cortiletto della Chiesa di S. Antonio in Piazza S. Maria organizzato dal Centro Aiuto alla Vita di Busto Arsizio. E’ un appuntamento interessante per i curiosi e gli appassionati di mercatini, in occasione della Festa della mamma.

Per il Centro non è solo l’occasione di raccogliere fondi per il sostegno alle tante madri in difficoltà che sosteniamo, ma anche e soprattutto di sensibilizzare quanti incontriamo alla tutela e al rispetto della vita al suo inizio, viste le minacce che incombono quotidianamente.

Quest’anno, in occasione della Festa della Mamma, Federvita (di cui il Cav fa parte), pone l’accento sulla questione demografica: «Con i sei milioni di bambini abortiti legalmente dal 1978 a oggi avremmo un’Italia più giovane e dinamica (e nelle scuole anche qualche classe in più)si calcola che nel 2050 saranno 50.000 le classi scolastiche in meno».

Gli orari di apertura (immagini delle precedenti edizioni) sono i seguenti:

Venerdi 11 dalle ore 15 alle 19. Sabato 12 e Domenica13 dalle 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19