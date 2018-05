Ultima di campionato, Caronnese a Voghera

Saranno gli ultimi 90’ di stagione regolare per la Caronnese. I rossoblu faranno visita domenica 6 maggio (ore 15.00) all’OltrepoVoghera allo stadio “Parisi” di Voghera.

La squadra di mister Aldo Monza giocherà l’ultima giornata del campionato con la consapevolezza di avere già in tasca il terzo posto in classifica e il pass per i playoff.

Discorso diverso per l’OltrepoVoghera, che attualmente è sopra un punto alla zona playout e dovrà cercare una vittoria per non ritrovarsi invischiata negli spareggi salvezza.

Motivazioni quindi del tutto opposte per le due squadre. Caronnese senza più nulla da chiedere al campionato, con un occhio già ai playoff, OltrepoVoghera che invece affronterà la sfida con il coltello tra i denti per mantenere la categoria.