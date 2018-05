Ultimi giorni di festa per il Glass Emotion Bridge

E’ l’ultimo weekend per il Glass Emotion Bridge: l’ultimo giorno in cui si potrà salire sulla struttura temporanea di piazza Podestà è infatti domenica 13 maggio.

Le visite alla struttura sono state, finora, circa 20.000. La Torsellini si attende, a chiusura del Bridge, un numero di visitatori intorno ai 25.000 «Siamo molto soddisfatti, è stata una bella esperienza, alla fine abbiamo visto persone contente – ha spiegato Roberto Torsellini, ideatore della struttura realizzata dalla Torsellini vetro insieme a un pool di aziende – Spero che la parte in cui si è potuto salire e contribuire a fare beneficienza a una serie di realtà abbia dato i suoi frutti».

UN WEEKEND DI CHIUSURA TRA PARTY E MUSICA (TEMPO PERMETTENDO)

Per ricordare e festeggiare questo mese di “emozioni di vetro” hanno così pensato di chiudere in bellezza, con una serie di eventi per il fine settimana. Il primo in ordine di tempo è un party di chiusura. Doveva essere per venerdì 4, ma l’incertezza del tempo ha costretto gli organizzatori a rimandarlo: tempo permettendo l’appuntamento è dunque per venerdì 11, dalle 20 alle 22.

Il Bridge Party sarà ovviamente in piazza del Podestà, ai piedi del Glass Emotion Bridge: si prevedono ottima musica, buona birra con Caffè Biffi e la mitica pizza di Piedigrotta. Un buon modo per festeggiare ma anche fare beneficienza: l’incasso della serata sarà devoluto infatti a Fondazione Giacomo Ascoli, Circolo della bontà, Protezione Civile Varese e Associazione On.

Ma anche per sabato e domenica “bolle qualcosa in pentola”: compatibilmente con il tempo (se piove il glass emotion bridge è poco percorribile) sono in via di organizzazione una serata con percussionista e dj set coinvolgendo i locali di via Cavallotti, mentre domenica un concerto di musica acustica e una performance di danza. I particolari saranno resi noti nei prossimi giorni.