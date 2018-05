Ultimo appuntamento con gli incontri chitarristici e mandolinistici bustesi

Venerdì 25 maggio alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari andrà in scena l’ultimo concerto della XXXIV edizione del Festival chitarristico internazionale bustese, organizzato dai Mandolinisti Bustesi con il contributo dell’Amministrazione comunale.

Protagonista sarà il Duo Cordaminazioni, che nasce nel 2015 da un’idea dei maestri Luca Fabrizio e Marcello De Carolis, entrambi concertisti diplomati in chitarra classica con il massimo dei voti e appassionati di strumenti a corda in generale. Il Duo, oltre a vari concerti, si è già esibito anche in importanti festival come il “Festival della Chitarra di Lagonegro (XXXIII edizione)”, “V Festival del Mandolino città di Avigliano”, Festival “Contaminazioni”.

Gli strumenti a corda, tutti accomunati dalla stessa origine, si sono adattati nel corso dei secoli a diverse connotazioni storiche e geografiche; forme, materiali costruttivi, accordature, sono intimamente legati ai popoli, prassi esecutive e risorse naturali proprie dei vari paesi che ne hanno adottato l’idea costruttiva di fondo adattandola a tali esigenze.

Chitarra, Chitarra Battente, Charango, Mandola, alcuni degli strumenti proposti in questo recital, sono immagine sonora di storie, popoli e culture diversi, ed evocano mondi che seppur lontani sono accomunati dalla consapevolezza della potenza evocativa della musica; musica di strada o dei salotti, dei monti o dei mari, dei bianchi o dei neri, dicotomie lontane unite da un filo sottile, anzi, fili sottili… le corde.

Luca Fabrizio suonerà Chitarra Classica, Mandolino, Mandola, Charango, Cavaquinho, Cuatro. Marcello De Carolis suonerà Chitarra Battente, Chitarra Classica. L’ingresso è libero e gratuito.