Un anno senza “Quiete”: ancora senza futuro la storica casa di cura

Un anno fa chiudeva la storica clinica di Varese “La Quiete”. A distanza di un anno, nulla è ancora definito sul futuro di questa struttura sanitaria mentre la maggior parte dei 60 dipendenti sta ancora usufruendo della “disoccupazione”. « Siamo ancora tutti in contatto anche perchè stiamo lottando per avere i nostri stipendi arretrati- commenta Davide Farano – ma non sappiamo nulla di certo se non le inchieste giudiziarie aperte in Italia che ci fanno temere il peggio».

Galleria fotografica La Quiete chiude: i lavoratori lasciano la casa di cura 4 di 15

L’inchiesta a cui si riferisce Farano è quella avviata dalla Guardia di Finanza di Frosinone per far luce su presunte operazioni speculative da parte della proprietà dichiarata fallita sia nel ramo della Quiete casa di cura che della Quiete Servizi.

Il futuro continua a essere preoccupante: « È stata fissata una nuova asta pet il 18 luglio – fa sapere Farano – ma il prezzo non è sceso. Siamo ancora attorno ai 10 milioni di euro ribassabile sino a 8. Non c’è mai stato nessuno interessato a quel prezzo, quando la struttura era funzionante. Chi potrebbe essere interessato ora che l’immobile è fermo? Non abbiamo nemmeno ben capito chi detiene ora le licenze visto il fallimento».

La proprietà di via Dante rimane chiusa e sbarrata: « Temiamo che la villa, costruita un secolo fa, ne stia risentendo parecchio – dice amareggiato Farano – così come il parco. Occorre una manutenzione costante che, invece, non viene effettuata da un anno. E le condizioni meteorologiche di Varese certo non aiutano».

« Quello che ci amareggia – conclude Farano – è anche il silenzio della politica. Sembra che, alla fine, la chiusura abbia fatto comodo a tutti. Nessuno si è più fatto sentire».

TUTTI GLI ARTICOLI SU LA QUIETE