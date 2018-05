Un aperitivo al Borducan per salvare la “scalea” di Sommaruga

Un’aperitivo con vista, per salvare una scalinata liberty: è quello che avverrà mercoledì 30 maggio al Borducan, storico locale al Sacro Monte di Varese, per finanziare il restauro della scalinata liberty del Sommaruga che è proprio al sacro Monte, in via Fincarà.

Ad organizzare la raccolta è la sezione di Varese di Italia Nostra proprio in collaborazione con lo storico locale, ora gestito dai fratelli Santinon.

L’appuntamento è per le 17.30 di mercoledì 30 maggio: Italia Nostra presenterà il progetto di restauro della scalea – cosi chiamata dal Sommaruga stesso – che sta di fronte all’arrivo della funicolare: sono stati proprio dei soci di Italia Nostra a scoprire, negli archivi comunali, che quella scala al Sacro Monte era un’opera del Sommaruga a molti completamente ignota.

L’associazione ha perciò deciso di finanziarne il restauro con una sottoscrizione pubblica fra soci e amici, e per farlo ha dato appuntamento al sacro Monte per un aperitivo di presentazione in un’altro dei gioielli liberty del borgo: l’hotel ristorante il Borducan, costruito nel 1924.