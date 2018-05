Un assegno di ricerca da 10mila euro per ricercatori in ambito sportivo

Il Centro Ricerche Mapei Sport e Varese Sport Commission affideranno un assegno di ricerca di 10mila euro, intitolato alla memoria del professore Aldo Sassi, che ha guidato il centro di Olgiate Olona dal 1996 al 2010

Si tratta della settima edizione dl bando:il contributo di ricerca da 10mila euro sarà assegnato al ricercatore (laureato in scienze motorie) che, in base al curriculum presentato e agli esiti di un colloquio, sarà ritenuto idoneo a poter svolgere il progetto di ricerca in conformità ai criteri espressi nel bando che è stato pubblicato da Mapei Center (qui il bando integrale). Il tema di ricerca del 2018 è “Relazione tra carichi di lavoro e prestazione fisica dei calciatori”.

Il bando sarà presentato nel corso del prossimo convegno Mapei Sport, sabato 26 maggio, a MalpensaFiere, con l’intervento di ricercatori e sportivi.