Un bando per “rendere utile” un bene confiscato alle mafie

Il Comune di Varese ha pubblicato un bando con l’obiettivo di destinare uno spazio confiscato alla criminalità organizzata in favore di realtà territoriali impegnate in attività sociali che possano avere una forte ricaduta positiva sulla comunità varesina.

Lo spazio oggetto del bando si trova in via Merini 43 a Varese. Sono ammesse a partecipare al bando le comunità, anche giovanili, le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di protezione ambientale e gli operatori dell’agricoltura sociale.

Le realtà interessate dovranno presentare insieme alla domanda anche il progetto per le attività sociali che intenderanno svolgere all’interno dell’immobile. La proposta progettuale dovrà contenere un progetto funzionale e gestionale ed uno studio di fattibilità economico finanziaria che dimostri la sostenibilità della proposta.

«Con questo bando quei locali confiscati torneranno a vivere riempiendosi di significati forti come quelli dell’impegno per il sociale – ha commentato il sindaco di Varese Davide Galimberti – Invito dunque le realtà locali che ogni giorno si impegnano su questo fronte a partecipare al bando per poter al più presto inaugurare questo spazio e renderlo un simbolo importante della città».

