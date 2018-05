Un buon successo per l’iniziativa “Mercà dei Barlafusi” svoltosi nel fine settimana nella Chiesa di S. Antonio, in Piazza Santa Maria. Un evento organizzato per finanziare le attività del Centro di Aiuto alla Vita bustese. Il mercatino è stato visitato da centinaia di persone che girato tra le bancarelle e curiosato tra le diverse proposte e qualche curiosità da portare a casa.

Quest’anno il Cav ha affiancato agli oggetti in mostra la riflessione, proposta da Federvita Lombardia (di cui il Cva fa parte), relativa al calo delle nascite commentata nelle settimane scorse anche dall’Istat che denunciava, già dal prossimo 2025, la scomparsa di 50.000 classi nella scuola italiana.