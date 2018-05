Un carrello elevatore in dono per la raccolta alimenti di Croce Rossa

In occasione della tradizione raccolta alimenti del 19 maggio scorso, in aiuto della locale sezione della Croce Rossa è arrivata la società Linde Material Handling Spa, uno dei maggiori produttori mondiali di carrelli elevatori, con sede a Gazzada. Ha portato in dono nella sede di via Durant a Varese un carrello elevatore elettrico modello L16.

Questo strumento ha supportato e facilitato il lavoro dei volontari nelle attività di raccolta, preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari alle numerose famiglie economicamente disagiate, segnalate dai servizi sociali di diversi comuni della provincia.

Questo tipo di carrello permette infatti di movimentare i pallet in scaffalatura in modo molto più efficace.

E’ grazie anche alla disponibilità di strumenti più adatti ed evoluti che Croce Rossa Varese potrà continuare a sviluppare i propri progetti nell’ambito della distribuzione alimenti alle persone bisognose. Per questo ringraziamo la direzione della Società Linde.

A ricevere il prezioso dono c’erano Angelo Bianchi, presidente Cri Varese, Giovanni Costanzo dipendente Linde nonchè volontario Croce Rossa Varese e il gruppo di volontari che si occupa della distribuzione e gestione degli alimenti.