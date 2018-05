Un convegno sportivo per i 50 anni del Csi Varese

Quest’anno il Csi (Centro Sportivo Italiano) di Varese festeggia i 50 anni di fondazione. Per celebrare questa importante tappa il comitato varesino ha organizzato per sabato 26 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 12.30) un convegno dal titolo “Quale sport per tutti”.

L’incontro si terrà all’aula magna dell’Università dell’Insubria in via Ravasi. Relatori saranno don Angelo Nigro, Marco Caccianiga, Fabrizio Mannoni, Stefano Faletti e Francesco Casolo, che verranno moderati dal giornalista Antonio Triveri.

Di seguito l’invito del presidente del Csi Varese Redento Colletto: