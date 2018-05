Un corso di formazione sul turismo

“Come trasformare le risorse del territorio in un prodotto turistico, dalla teoria alla pratica”, è questo il corso di formazione, della durata complessiva di 16 ore, si propone di formare le aziende e gli operatori che, a vario titolo, sono attivi nel settore turistico (alberghi, B&B, ristoranti, bar, affittacamere, ecc.) o che comunque hanno tra la propria clientela turisti.

E’ organizzato da Confcommercio Ascom Luino, in collaborazione con l’ISIS Luino e con il contributo degli Enti Bilaterali della Provincia di Varese.

L’obiettivo è sia far conoscere ai partecipanti luoghi di particolare interesse turistico nel Medio – Alto Varesotto, sia formarli affinché siano in grado di creare itinerari, promuovendo la propria attività sfruttando le bellezze che il territorio offre.

Le ore di formazione saranno per la metà in aula, mentre per l’altra metà saranno costituite da visite guidate sul territorio in luoghi di interesse turistico: Luino, Villa della Porta Bozzolo, Museo Bodini e Museo Salvini, altre località del Luinese e zone limitrofe.

Docente del corso sarà Simona Gasparini, guida professionista e operatore turistico per la Provincia di Varese.

Il corso, per la parte in aula, si svolgerà nelle aule dell’ISIS Luino, sede centrale di via Lugano 24.

L’orario, sia per le lezioni che per le visite, è dalle ore 14.00 alle 18.00 nei giorni 10, 17, 24 e 31 maggio.

Alcuni studenti dell’indirizzo turistico dell’istituto frequenteranno il corso: i ragazzi interagiranno con i partecipanti, creando una proficua sinergia fra il mondo della scuola e dell’impresa.

La partecipazione è gratuita per i soci Confcommercio Ascom Luino, loro familiari, collaboratori e dipendenti.

Ha un costo di € 120 (Iva compresa) per i non soci o privati. Tutti possono partecipare.

Per informazioni e iscrizioni tel. 0332.543.984 – e-mail formazione@ascomluino.com.