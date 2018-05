Un dono alla cardiologia nel nome di Bruno

La Cardiologia 2 dell’Ospedale di Circolo di Varese, diretta dal Dott. Giuseppe Calveri, si è arricchita di due apparecchi ecocardiografici di ultima generazione grazie a una generosa donazione in memoria di ‘Bruno’, paziente cardiopatico cronico seguito per anni dal personale medico della Cardiologia fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2017.

L’anonimato richiesto dai familiari sottolinea ancora di più la sensibilità del gesto, finalizzato ad offrire alla cittadinanza una: un grande gesto di solidarietà, sincero e generoso nei confronti di chi soffre e ha necessità di cure appropriate e specifiche e che vengono suggerite solo a seguito di una corretta definizione diagnostica.

I nuovi macchinari sono il frutto della tecnologia più avanzata per lo studio delle valvole, della morfologia cardiaca e della sua funzione, consentendo di acquisire in tempo reale immagini anche in modalità tridimensionale, offrendo quindi un aiuto fondamentale al cardiologo clinico, al cardiologo interventista e al cardiochirurgo che possono così avere a disposizione dettagliate informazioni anatomiche e funzionali in malati che devono essere sottoposti a terapie specifiche, procedure interventistiche o ad interventi cardiochirurgici.

Con questa donazione la cardiologia varesina, già all’avanguardia nel campo della diagnostica cardiovascolare non invasiva, potenzia ulteriormente la qualità dell’offerta in termini di esami ecocardiografici di primo e secondo livello permettendo di distinguersi come centro di eccellenza.

La Direzione strategica dell ASST Settelaghi di Varese e l’équipe della Cardiologia 2 ringraziano gli eredi di Bruno per il generoso dono.