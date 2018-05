Un etto di hashish nel calzino, in manette 20enne di Verbania

Nascondeva un panetto di hashish nel calzino ma, durante un controllo lungo viale Borri a Busto Arsizio, i carabinieri lo hanno fermato e perquisito, scoprendo la presenza dello stupefacente.

Nel corso della nottata i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato per detenzione fini spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne, residente a Miazzina, in provincia di Verbania, disoccupato, pregiudicato. Era venuto in provincia di Varese per approvigionarsi di hashish in uno dei boschi che circondano Busto e che sono da anni un vero e proprio supermercato della droga. Sono sempre di più i clienti che provengono dalle province piemontesi più vicine a quella di Varese per fare scorte considerevoli di stupefacenti di ogni tipo.

Il giovane controllato era a bordo di un’auto condotta da un coetaneo ed è stato trovato in possesso anche di 370 euro in banconote da 10 e 20 euro. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e la somma in denaro sarà versata su un libretto postale infruttifero a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice durante il processo per direttissima e il giovane è stato messo ai domiciliari presso il proprio domicilio.