Un fine settimana acrobatico con “The joker cup”

Torna nel fine settimana a Lugano The Joker Cup, manifestazione che ogni anno raduna i migliori skateboarders del cantone e della regione.

Sabato 2 e domenica 3 giugno allo Skatepark di Lugano una grande festa farà da contorno alle numerose gare di skate, con molteplici attività e iniziative come il contest per il miglior scatto fotografico (tramite tags #thejokershop e @skateparklugano), un graffiti wall of fame che permetterà ai numerosi writers di colorare una lunga parete di pannelli preparati per l’occasione, la POOR Skateboards epic rap battle e domenica pomeriggio anche breakdance con il gruppo B-boys ticinesi “Sound2be”.

Durante entrambe le giornate saranno inoltre presenti mercatini, food trucks (anche vegan) e buona musica con al controllo della consolle il noto Dj Toclock.

Più nel dettaglio per lo skateboard: Sabato contest Graw Jump Ramps e contest di Skateboard Elite Street (+16 anni), domenica mini contest con i ragazzi della The Joker SkateSchool, contest Junior Street+Bowl e Best Trick.

Due giorni colorati e vivaci, ad entrata libera e gratuita,in cui tutti sono invitati a godere da vicino di un concentrato di “Street Culture”.