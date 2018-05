Un fine settimana coi “Baff”

Un salto al cinema con il Baff, due passi in città e un po’ di musica. Ecco le iniziative del fine settimana in provincia e non dimenticate di portarvi l’ombrello.

METEO – Sarà un weekend all’insegna della variabilità quello che ci aspetta tra il 4 e il 6 maggio. Nel fine settimana sono previste, nuvole, sole e precipitazioni – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il Busto Arsizio Film Festival (Baff) scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo a partire dalla superserata di sabato 5 maggio con Luciano Ligabue, Domenico Procacci intervistati da Steve Della Casa e Martina Colombari a fare da madrina (qui l’articolo con le regole per accedere all’evento e al maxischermo). Il teatro Delia Cajelli è già sold out da tempo e i fan che non vorranno rinunciare ad essere presenti potranno seguire la serata da uno schermo appositamente allestito in piazza Plebiscito, per l’occasione chiusa al traffico. Il rocker di Correggio non canterà ma parlerà solo della sua attività cinematografica. – Tutto il programma

Varese – Sabato sera “Aggiungi un pasto a tavola – Cena solidale”. Dalle ore 20.00 in Piazza San Vittore. Ad organizzare “Aggiungi un pasto a tavola” è l’associazione Varese solidale, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il Comune di Varese. Saranno 50 associazioni di volontariato, insieme per raccogliere fondi per la distribuzione di alimenti e per altri progetti di solidarietà a Varese. Il programma della giornata prevede: alle ore 10.00 le associazioni si presentano in Corso Matteotti; alle ore 20.00 cena di solidarietà in Piazza San Vittore (costo 25 euro a persona). Per informazioni e prenotazioni: info@varesesolidale.it – Tutto il programma

Varese – E’ la Festa di San Vittore. Domenica 6 maggio 2018 dalle ore 6.15 presso il Santuario di S. Maria del Monte quando Mons. Erminio Villa benedirà la fiaccola che, portata a staffetta dagli atleti di alcune Società Sportive di Varese, in primis i Runner Varese, giungerà alle 10.30 a Palazzo Estense dopo aver percorso la città in lungo e in largo per circa 46 chilometri. Ma le iniziative continuano anche in città: cerimonia di conferimento della Girometta d’Oro, verrà inoltre assegnato il premio ad un’attività commerciale cittadina di eccellenza e, novità dell’anno un riconoscimento al merito di un mecenate dello sport varesino. Ma non solo – Tutto il programma

Varese – “Lavoro, disabilità e SM”, strumenti e percorsi per l’inserimento e il mantenimento del posto di lavoro. Dalle ore 8.30 alle 13.00 al Salone Estense del Comune di Varese in Via Sacco, 5. Convegno per la diffusione dell’informazione in merito ai percorsi corretti sul tema del lavoro e della disabilità. A cura di AISM-sezione di Varese, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Varese – Ostetriche in prima linea sul fronte antiviolenza. Sabato 5 e domenica 6 maggio si svolge a Villa Recalcati la Giornata internazionale dell’ostetrica. L’Ordine professionale di Varese quest’anno ha voluto mettere al centro l’impegno contro la violenza su donne e bambini – Tutto i programma

Varese – Quest’anno per la prima volta Varese ospiterà il più importante appuntamento nazionale dedicato all’araldica, il convegno itinerante dal titolo“Araldica: attualità e prospettive”. A promuovere l’iniziativa è il Centro Studi Araldici, ente culturale con sede ad Arcisate, Varesenews e l’Università degli Studi dell’Insubria, che ospiterà l’evento venerdì 4 e sabato 5 maggio prossimi.

Varese – Domenica “India: le vie dell’oltre – Marilia Albanese”, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 alla Biblioteca Civica del Comune di Varese in Via Sacco, 9. Marilia Albanese si è laureata in Sanscrito e Indologia presso la Facoltà di Lettere Classiche dell’Università Cattolica di Milano e in contemporanea ha conseguito il diploma di Lingua Hindi e Cultura Indiana presso l’Is.M.E.O. (Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente).

Varese – Domenica giornata dello YOGA in Piazza Motta, 4. Dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Una giornata tutta dedicata allo Yoga con le associazioni BeYoga, Ashtanga Yoga Varese, Il Laboratorio, Yoga Hridaya e Tara Yoga e Ayurveda. Ai partecipanti si ricorda di portare il loro tappetino yoga. Pranzo vegetariano-vegano a cura di Zona Franca. Partecipazione libera.

Varese – “Capolago e il SIC Alnete del Lago di Varese” le teppe di “Uscite Narranti” di domenica alle ore 15.00. Parcheggio cimitero di Capolago. Visita del grazioso borgo che fu sede di una Abbazia certosina. Il nuovo porticciolo che si

protende nel lago tra i canneti e gli Ontani del SIC Alnete. Durata 3h circa.

Varese – “Volti di donna -Il mito nel femminile”, domenica alle 21 alla Sala Polifunzionale (Via Maspero, 20). Spettacolo di teatro danza a cura di AssociazioneAreteVareseOnlus.

Sacro Monte di Varese – Per il ciclo “Conversazioni 2018 a Santa Maria del Monte”appuntamento con la conferenza del 5 maggio, ore 16.00, dal titolo: “Il silenzio”, relatore: Valerio Crugnola.

Castello Cabiaglio – Il Mercato del Giusto InPerfetto si veste a festa e dedica l’edizione di maggio alle mamme e ai prati fioriti. Domenica, come sempre non mancheranno gli espositori per le vie del paese coi loro prodotti bio – locali e solidali, tra arte e artigianato, agricoltura e mestieri, tradizione e creatività. Attivo dalle 12 il nostro efficientissimo stand gastronomico con antipasti, piatti etnici, vegetariani, dolci e bevande. Durante la giornata diversi appuntamenti dedicati alle mamme, ai bimbi e agli immancabili amanti della musica e delle danze di strada.

Travedona Monate – Domenica 6 maggio ultimo appuntamento con “Ciak si suona”, la rassegna organizzata dall’Associazione I Care. In programma la proizioen del film “The Blues Brothers” (1980), un mito per eccellenza tra i film musicali. A seguire il concerto di “One horse band” con il suo blues sbilenco e ruspante. A seguire aperitivo a tema. Ingresso: 10 euro per film + concerto; aperitivo a seconda della consumazione. L’ingresso è riservato ai soci I CARE ed è quindi obbligatoria la tessera 2018 (10 euro). Informazione e prenotazione obbligatoria al 331-2072100. – Tutto i programma

Malnate – Domenica speciale per la Valle del Lanza: escursione e mostra fotografica. Mattinata la passeggiata con Passi Creativi, nel pomeriggio l’apertura della mostra degli scatti di Luca Beretta al Museo Realini. Si parte e si torna all’antica stazione della Folla di Malnate, in via Gorizia 3, con partenza alle 9 e arrivo previsto alle 12.30. – Tutto il programma

Buguggiate – Prende il via questo fine settimana la tradizione festa del paese di Buguggiate con diverse iniziative che andranno avanti fino a domenica 13 maggio. Si parte sabato alle 15 – Tutto il programma

Gallarate – Porte aperte all’orto botanico del liceo. Sabato 5 maggio si svolgerà la tradizionale apertura dello spazio arboreo alla cittadinanza per presentare le sue 70 specie diverse di arbusti e alberi.. I ragazzi saranno coinvolti con il racconto di miti e leggende – Tutto il programma

Somma Lombardo – Nel fine settimana la quinta edizione di Volandia Model & Games, il 5 e 6 maggio 2018. Una full immersion nel mondo del gioco e del modellismo aereo, ferroviario, militare, navale, automobilistico e meccanico. Due giorni in cui il museo darà ampio spazio al gioco e al modellismo, offrendo al pubblico oltre la tradizionale collezione di aerei, una vasta area espositiva di elicotteri, macchine radiocomandate, treni, navi e tanto altro ancora. – Tutto il programma

Tradate – Una giornata di festa, con tante occasioni di divertimento per tutti, soprattutto per gli appassionati della motocicletta più amata, la Vespa. E’ quanto promette il 3° Motoraduno internazionale di Vespe in programma domenica 6 maggio a Tradate. – Tutto il programma

Tradate – Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” – Tradate

e Jonas Varese ONLUS organizzano una conferenza pubblica “Disturbi alimentari – Conoscerli per prevenirli” con la relatrice Dott.ssa Erika Minazzi, psicologa, psicoterapeuta, presidente Jonas Varese ONLUS. Appuntamento venerdì 4 maggio, ore 20.45, Villa Truffini.

SPORT

CALCIO – Domenica importante per il calcio: inizio partite della Serie D, giunta all’ultima di campionato, alle ore 15.00. Con una vittoria allo “Speroni” contro il Darfo Boario la Pro Patria festeggerà la promozione in Serie C. Gara molto delicata a Venegono Superiore, dove Varesina e Varese giocheranno un derby con in palio importanti punti salvezza.

BASKET – Appuntamento alle ore 20.45 al PalA2A di Masnago per la sfida tra Openjobmetis e Cremona; i biancorossi devono vincere per continuare a credere nel sogno playoff.

PODISMO – Arsago Seprio – I boschi fanno da cornice alla 1a riedizione dell’Arsalonga. Il Piede d’Oro fa tappa – domenica 6 maggio – ad Arsago Seprio grazie all’organizzazione del GPA. Percorso lungo da 11 chilometri – Tutto il programma

PODISMO – Ternate – Di corsa per sensibilizzare grandi e piccoli sulla correlazione tra attività fisica e salute: le società sportive SportClub12 e Playfitness (attive nella provincia di Varese con 3 centri sportivi) organizzano la RUN12, un evento non competitivo per sportivi e famiglie con corsa o camminata intorno al Lago di Comabbio di circa 12KM. Domenica 6 maggio dalle ore 8:15 (orario di apertura delle registrazioni per partecipanti) partendo dal Parco Berrini di Ternate, sarà possibile scoprire i 12 chilometri che costeggiano il Lago lungo la pista ciclopedonale, immersa nella natura, tra boschi e passerelle sull’acqua. – Tutto il programma

Meride – Domenica 6 maggio l’associazione guide Monte San Giorgio, organizza “In volo sull’abisso“. L’evento è in collaborazione con il Gruppo Insubrico di Ornitologia e avrà lo scopo di unire l’attività di birdwaching con la scoperta del Monte San Giorgio e dei tesori che costudisce. – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Domeniche al Castello con “Mirò”. Dalle ore 15.30 alle ore 17.00 ai Musei Civici del Comune di Varese. Lettura, visita, laboratorio creativo per bambini 4/11 anni. Attività: 7 euro + 1 euro ingresso (sopra i 6 anni), abbonamento 4 domeniche 25 euro. 1° accompagnatore ingresso gratuito – 2° accompagnatore ingresso ridotto 2 Euro. Prenotazione obbligatoria a Uff. Didattica tel. 0332.255473 (lun-gio 9/12.30 – 14.30/17, ven 9/14.30) Castello tel. 0332.820409 (mar-dom 9.30/12.30 – 14/18)

Casalzuigno – Appuntamento per i più piccoli a Villa Della Porta Bozzolo , domenica all 15 per il laboratorio “Calendimaggio”. Il laboratorio si ispira agli antichi riti del calendimaggio e alle feste del folklore europeo in cui i giovani si agghindavano per celebrare la forza della primavera. Verranno utilizzati materiali naturali (petali di rose, foglie, rametti) e materiali artificiali (fil di ferro ricoperto da giardinaggio, nastrini colorati, carta velina e carta crespa) per realizzare ghirlande e scettri o mazzetti di fiori con cui i bambini si addobberanno per girare e giocare nella villa. – Tutto il programma

Gornate Olona – Domenica 6 maggio al Monastero di Torba i bambini potranno scoprire l’antico mestiere del falegname, con una dimostrazione di tornitura e un laboratorio per realizzare giochi con materiali di riciclo. Un pomeriggio alla scoperta dei mestieri di una volta sotto la sapiente guida di esperti artigiani per conoscere, carpire i segreti e sperimentare arti e mestieri di una volta. Dalle 15 – Tutto il programma

Castelseprio – Domenica 6 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso Campo Orecchie Lunghe, via Monviso a Castelseprio (VA) l’associazione Famiglie Insieme Onlus aspetta tutti i bambini per il World donkey’s day. Grazie alla giornata mondiale dell’asino le famiglie con i bambini conosceranno i tre asinelli dell’associazione e potranno immergersi nella natura con loro. Per maggiori informazioni www.famiglieinsiemeonlus.it. Presso Campo Orecchie Lunghe Via Monviso – Castelseprio (VA).

LIBRI



Varese – Alla libreria Ubik di Varese, venerdì 4 maggio, alle ore 18:00, incontro con Marco Balzano, candidato al Premio Strega 2018, che ci racconterà il suo nuovo romanzo “Resto qui”, edizione Einaudi. Condurrà Nicoletta Matricardi. Domenica 6 maggio, alle ore 11:00, sarà nostra ospite Paola Emilia Cicerone con “Cecità clandestina”, edizioni Maria Margherita Bulgarini. Condurrà la giornalista Stefania Radman.

Sumirago – Venerdì 4 maggio alle ore 17.30 Giuseppe Barbiano di Belgiojoso presenta il suo libro “Storie di un vecchio signore milanese”. Il libro, con la prefazione di Sergio Romano, è in massima parte dedicato a Caidate e alla vita del paese e del castello Confalonieri-Belgiojoso all’inizio del secolo e durante la guerra. La presentazione è aperta a tutti.

TEATRO

Varese – Venerdì sera al Cinema Teatro Nuovo “L’ultimo lenzuolo bianco – Il punto bianco nel cuore dell’uomo”. Appuntamento alle 21 in Viale dei Mille, 39.

Spettacolo teatrale tratto dal libro autobiografico di Farhad Bitani “L’ultimo lenzuolo bianco – L’inferno e il cuore dell’Afghanistan”. Lo spettacolo è parte della Rassegna Varese in scena www.teatrodivarese.altervista.org

Varese – Al teatro di Varese, venerdì e sabato con lo spettacolo del comico Pucci in “In…tolleranza zero”. Alle 21. Domenica “Concerto straordinario della solidarietà” con Amico Fragile Onlus e Stagione Musicale Comunale. Galà lirico con l’Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Como, direttore Mario Dal Bon, e i giovani solisti di canto allievi dello stesso conservatorio “G. Verdi”. www.stagionemusicale.it

Malnate – Sul palco dell’oratorio di Gurone si esibirà la compagnia teatrale “Attori per Caso” con la commedia “Il Colpevole non è l’assassino”, con adattamento e regia di Alessandro Perotti, tratto dallo spettacolo di Lillo e Greg “Il mistero dell’assassino misterioso”. L’intero ricavato verrà destinato al Fondo Pinuccia Spadotto – Tutto il programma

Cardano al Campo – A Cardano, dal Cile, arriva El Kote: questa sera, venerdì 4 maggio alle 21:30, la scuola di circo Sbocc ospita a Cardano al Campo Josè Orellana Diaz, in arte – appunto – El Kote, artista cileno multidisciplinare, con quindici anni di esperienza come pagliaccio, monociclista, giocoliere, acrobata, improvvisatore, e provocatore. – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – L’installazione, intitolata “Dentro il quadro” è un percorso di immagini, suoni e stimoli visivi porrà agli spettatori una domanda cruciale in questa epoca multimediale, dove l’immagine ha potere ed importanza rilevante: “Ciò che vedo è la verità assoluta?” “se aprissi lo sguardo, se l’immagine si allargasse, il mio pensiero rimarrebbe inalterato?”. Sarà a Laveno Ponte Tresa fino al 6 maggio. – Tutto il programma

MUSICA

Radio – Domenica sera, alle 21, una nuova puntata di SaunAlive i Bad Pilöt. Protagonista la band electro pop francese che qualcuno definisce già gli eredi della tradizione elettronica d’oltralpe di Daft Punk, Cassius e Justice. Live su Never Was Radio – Tutto il programma

Varese – Appuntamenti al Twiggy Cafè di Varese per sabato 5 e domenica 6 maggio. Sabato sera torna l’appuntamento con Soul Casserole, con il dj inglese Simon Yates, resident a Brighton, Derby, Sheffield e Ibiza e molte altre città sparse per l’Europa. Domenica sera invece, appuntamento con Manuel Bellone (ore 21:30, ingresso libero). Il cantautore affonda le sue radici nella tradizione del folk e del country americano, con lo spirito rock ‘n’ roll che contraddistingue quella terra. – Tutto il programma

Albizzate – Al Circolo The Family sabato sera il concerto di One Horse Band, il “cavallo” più imbizzarrito della scena musicale europea torna al locale con il suo nuovo album. Let’s Gallpo, una raccolta di tutte le influenze e i grandi amori della One Horse Band. Il circolo è aperto tutto il fine settimana.

Busto Arsizio – Maggio inizia nel migliore dei modi al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. I locali di via Galvani apriranno -come sempre- le porte da venerdì a domenica. Venerdì in concerto Marti, sabato aperto, domenica aperitivo vegano -. Tutto il programma

Busto Arsizio – Venerdì 4 maggio i live di Comunità Giovanile ripartono alla grande. Sul palco, da Modena, ci saranno i Raise Your Fall (foto) che faranno ascoltare il loro ultimo lavoro “A Galaxy of Shades”. La Death Metal Night torna in vicolo Carpi sabato 5 maggio sul palco i Kenos che tornano a trovarci col loro death metal più spietato – Tutto il programma

Olgiate Olona – Domenica 6 maggio, alle ore 21, al Cinema Teatro Nuovo Area 101 di Olgiate Olona torna JAZZaltro con Peter Erskine and The Dr.Um Band, formazione che vede il batterista di fama internazionale suonare con il trio formato da Bob Sheppard al sassofono, John Baesley alle tastiere e Damian Erskine al basso. – Tutto il programma

Rescaldina – Sabato 5 maggio, la musica dei Rajas a La Tela di Rescaldina

La formazione musicale in concerto all’osteria sociale. Inizio alle 21.45, ingresso libero.