Un fine settimana con gli Alpini e il loro museo itinerante

Il fine settimana di Cuasso al Monte sarà colorato dal verde dei cappelli alpini.

Sabato 19 e domenica 20 maggio, il gruppo Alpini di Cuasso organizza “1915-1918 Per non dimenticare”, un evento in occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale.

Nella giornata di sabato, a partire dalle 13, nell’ex ambulatorio di Cavagnano si potrà visitare il “museo itinerante” degli Alpini.

Alle 13.30 ci si trova all’Oratorio di Cuasso al Monte per una visita guidata alla Linea Cadorna con un’escursione da Sasso Paradiso all’Alpe Croce.

Alle 16 è in programma un rinfresco con il coro “Stella alpina“.

In serata – alle 21 nella Chiesa di Cuasso al Piano – ci sarà l’esibizione del coro alpino “Amici della montagna” di Origgio.

Domenica 20 maggio gli Alpini ricorderanno i Caduti con la deposizione di una corona al monumento di Cavagnano, dove sarà nuovamente visitabile – dalle 9 alle 13 – il museo itinerante.

Qui la locandina con il programma dettagliato