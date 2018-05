Un fiume di ghiaccio in casa, famiglia salva per miracolo

I vigili del fuoco quasi non credevano ai loro occhi quando sono intervenuti in una casa a Gemignaga invasa da un vero e proprio fiume di ghiaccio la notte scorsa: gli occupanti, una famiglia di tedeschi aveva appena fatto in tempo a mettersi in salvo.

È forse questo l’episodio culmine di una serata da dimenticare che ha lasciato sgomenti moltissimi residenti dei paesi attorno a Luino: Cremenaga, Brezzo di Bedero, Germignaga, tutti colpiti dalla violentissima grandinata che attoprno alle 22 di domenica si è abbattuta sulla zona.

I VIGILI DEL FUOCO – Difatti sono proseguiti fino a tarda notte gli interventi dei vigili del fuoco nell’Alto Varesotto per via della forte ondata di maltempo che ha colpito il Verbano.

I MEZZI SPALANEVE – La viabilità nelle principali arterie è stata ripristinata, grazie all’intervento di diversi mezzi sgombraneve che hanno rimosso la grandine. Si sono registrate alcune richieste per allagamenti e tagli pianta su diversi comuni.

IL FIUME DI DI GHIACCIO – Un’abitazione di Germignaga, in via Clara Zetkin è stata invasa da diversi metri cubi di grandine: il “fiume di ghiaccio” ha sfondato l’ingresso della villetta invadendo le stanze, in tutto l’edificio si è registrato un accumulo di circa settanta centimetri che ha ricoperto gli arredi.

Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo e a trovare riparo da alcuni vicini.

UN FERITO – Il 118 è intervenuto nella serata di ieri poco prima delle 23 a Brezzo di Bedero per una persona in difficoltà: era un tecnico che stava cercando di ripristinare la linea elettrica che è caduto ferendosi ad una gamba: per lui ricovero in codice verde al pronto soccorso di Luino.

AUTO BLOCCATE – E come raccontano le immagini dei vigili del fuoco le auto rimaste bloccate lungo la strada provinciale 61 – quella che costeggia il fiume Tresa – erano a decine: una volta liberata dalla nevicata di grandine, molti veicoli sono stati spinti e fatti ripartire per ripristinare la viabilità