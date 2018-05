Un gruppo di cittadini scrive a Tarantino: “Rimetta al suo posto la foto di Mattarella”

Un gruppo di cittadini ha scritto una lettera aperta a Leonardo Tarantino, il loro sindaco, per chiedere di rimettere al suo posto la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli uffici comunali.

La decisione di toglierla era stata presa in seguito alla decisione di respingere la nomina del professor Paolo Savona come ministro dell’Economia del governo proposto da Movimento 5 Stelle e Lega, partito di cui fa parte il sindaco.

Signor sindaco,

Lei ricopre questa carica dal momento che la maggioranza dei cittadini

samaratesi Le ha dato la sua fiducia.

Rispettiamo il Suo mandato perché crediamo nella democrazia e nelle istituzioni di questo paese. Anche quando la giunta che Lei guida opera in contrasto con i nostri principi o rimane indifferente di fronte a situazioni che meriterebbero la Sua attenzione, mai abbiamo pensato di esprimere il nostro dissenso con atteggiamenti sprezzanti, offensivi o lesivi della dignità della Sua persona.

La costituzione che tutti ci rappresenta è il nostro punto di riferimento. Crediamo che debbano essere le dinamiche democratiche a governare la nostra

partecipazione alla vita politica. Per questo siamo rimasti profondamente costernati di fronte al Suo gesto di togliere l’immagine del nostro Presidente dall’ufficio in cui opera e che, come speriamo non avrà dimenticato, è un luogo pubblico e,come tale, di tutti i

cittadini, non solo di quelli che L’hanno eletta.

Ci auguriamo vorrà riflettere sulla valenza antidemocratica di questa Sua azione che getta discredito sulla figura che più ci rappresenta a livello nazionale e internazionale e che risulta ancora più preoccupante essendo Lei parlamentare della Repubblica.