«Un incontro con Fontana per parlare del Lago di Varese»

«Incontreremo Attilio Fontana in Regione Lombardia mercoledì 30 maggio alle ore 15.30 e cercheremo di accelerare i tempi per salvare il Lago di Varese». Cristina Galimberti, presidente dell’Associazione Comuni Rivieraschi, intende sfruttare fino in fondo il rapporto stretto che c’è con il nuovo presidente appena insediato al Pirellone: stesso partito, stessa passione per il lago, cresciuta e alimentata nei giorni in cui Fontana era sindaco di Varese.

Così Cristina Galimberti con tutti i sindaci che fanno parte dell’Associazione hanno chiesto un appuntamento in Regione: lo scopo è la firma di un protocollo d’intesa che dia il via alle opere di risanamento.

«Il fronte degli interventi è stato individuato in due macro aree. Da un lato ci sono gli interventi sull’impianto di prelievo ipolimnico di Gavirate: con la sua riattivazione, che richiede interventi ed investimenti importanti, ricomincerà il processo di depurazione delle acque profonde del Lago di Varese. Un’operazione cruciale per il miglioramento dello stato delle acque che però rischia di essere inutile senza attivare l’altro e più corposo fronte di interventi: la ristrutturazione degli impianti fognari dei comuni che si affacciano sul Lago di Varese».

Quel che occorre a questo punto, oltre a all’unità di intenti, è un sostanzioso contributo economico. La Regione riuscirà a trovare i fondi necessari per salvare il lago?