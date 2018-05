Un podio e una rimonta: Rovera limita i danni a Zandvoort

Fine settimana movimentato ma nuovamente importante sotto il profilo dei risultati per Alessio Rovera, impegnato nel secondo round della Porsche Carrera Cup France sul circuito di Zandvoort, in Olanda.

Il 22enne di Varese, che si presentava al via con i gradi del leader della classifica generale grazie ai risultati ottenuti a Spa-Francorchamps, ha perso la prima posizione assoluta nel campionato transalpino a favore del grande protagonista di giornata, Julien Andlauer, ma ha comunque aggiunto i punti del secondo posto in Gara1 e del sesto in Gara2. Non male per un tracciato che Rovera non aveva mai affrontato in precedenza.

Purtroppo il weekend di Alessio è stato intaccato da una uscita di pista durante le prove libere del venerdì che ha danneggiato la Porsche 911 GT3 della Tsunami RT. Il lavoro dei meccanici ha permesso al varesino di gareggiare nelle prime qualifiche ufficiali ma non nel Q2, così Rovera ha potuto affrontare la Gara1 partendo dalla prima fila ma è stato costretto alle retrovie sulla seconda griglia di partenza.

Sabato il pilota dello Tsunami RT ha duellato fino al traguardo con Andlauer, vincitore con appena 7 decimi di margine su Rovera, mentre terzo si è classificato Hasse-Clot. Alla domenica, come detto, il varesino è partito dal fondo della griglia e ha messo in scena una clamorosa serie di sorpassi che lo ha portato fino all’undicesimo posto assoluto, sesto però tra le Porsche iscritte alla Carrera Cup. A vincere Gara2 è stato di nuovo Andlauer che ha preceduto Guven e l’altro italiano della Tsunami, Tommaso Mosca (quarto assoluto, terzo di Carrera Cup).

«Prima di tutto devo ringraziare il team Tsunami per l’incredibile lavoro svolto nel weekend, lavoro che mi ha permesso di ripartire in qualifica con un’auto davvero competitiva – ha spiegato Rovera al termine del fine settimana olandese – In gara 1 abbiamo lottato fino all’ultimo per la vittoria in un duello corretto e il secondo posto resta un risultato importantissimo. In gara 2 ho fatto il massimo e rimontato fino a dove ho potuto per raccogliere più punti possibile. Missione compiuta e danni limitati: quanto è successo venerdì nelle libere può far parte del gioco, l’importante è aver dimostrato tutti insieme di saper reagire e lavorare in perfetta sintonia come squadra».