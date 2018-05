Un ponte tibetano nelle valli del Verbano

Visto il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Gruppo Podistico Alto Verbano di Germignaga ripropone una serata a tema per parlare non solo di podismo non competitivo ma anche di altre questioni inerenti il territorio.

L’appuntamento è per venerdì 4 maggio alle ore 21:00 nella bellissima e accogliente colonia elioterapica di Germignaga, con una interessante e variegata scaletta: si comincerà presentando l’edizione nr. 39 della collaudatissima “Camminata Alto Verbano” in programma il prossimo 13 maggio e che ogni anno cerca di proporre nuovi elementi di interesse per i partecipanti.

Quest’anno si è pensato di celebrare la fine del centenario della Grande Guerra, studiando dei percorsi che si snoderanno in parte in prossimità delle fortificazioni della “Linea Cadorna” a Brezzo di Bedero. Per aggiungere ulteriore interesse, grazie ad una adeguata illuminazione appositamente installata per questo evento, dopo oltre trent’anni di chiusura sarà possibile visitare le postazioni all’interno della montagna. Una mostra didattica dedicata alla Grande Guerra, a cura dell’Associazione Alpini, sarà invece allestita all’esterno.

La seconda parte della serata sarà dedicata alla presentazione dell’Associazione “Noi della Cadorna” di Brezzo di Bedero, un gruppo di appassionati volontari che intendono recuperare e preservare questa importante testimonianza storica presente anche sul nostro territorio.

L’ultima parte della serata riguarderà invece la presentazione di un incredibile progetto che il Gruppo Podistico Alto Verbano vorrebbe poter realizzare sul “Sentiero Alto Verbano”: un ponte tibetano di circa 30 metri di lunghezza per consentire l’attraversamento del torrente San Giovanni in un punto frequentemente poco praticabile. Riusciremo a realizzare anche questo progetto?

La serata è ad ingresso libero e aperta a tutti.

Presenterà la serata Davide Riva, germignaghese DOC, giornalista, animatore e redattore presso Rete 3 della Radiotelevisione della Svizzera Italiana.

Venerdì 4 maggio 2018 – ore 21:00 – Colonia Elioterapica di Germignaga in via Bodmer