Un pranzo e una festa per sostenere l’istituto “La casa”

Lo Stato taglia i fondi e allora, per mantenere in vita realtà solidali importanti, per consentire un servizio gratuito a chi è nel bisogno, occorre rivolgersi anche alla generosità dei privati. Per questo (e per farsi conoscere sul territorio) la Fondazione La Casa di Varese onlus si è mossa, organizzando una domenica di festa. L’intento della Fondazione varesina è quello di promuovere l’assistenza e la cura della Famiglia in ambito culturale, pedagogico, medico, psicologico, sociale, giuridico ed etico.

Cosa fare per dare una mano a La Casa? Mettere in agenda questa data: domenica 27 maggio. Alle ore 12.30, nella sede della fondazione (via Crispi 3, Varese) si terrà una festa (LA CASA IN FESTA) con un pranzo solidale, con animazione per bambini (giochi e laboratori) e musica. Venti euro il contributo per gli adulti, 5 euro per bambini dai 3 ai 10 anni. Naturalmente ci si può iscrivere anche all’ultimo momento, sul posto, ma sarebbe opportuno prenotarsi prima, per la buona riuscita dell’evento.

Come? Chiamare La Casa (0332.238079 consultorio@lacasadivarese.it) oppure con bonifico a favore del Centro per la Famiglia istituto ‘La Casa di Varese’ onlus IBAN IT12X0311110807000000000280 causale ‘La Casa in festa’.

Altre info sul sito www.lacasadivarese.it