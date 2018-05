Un sabato di grandi pulizie per il paese

Una mattinata da dedicare alla cura del paese.

Domani, sabato 5 maggio, l’Amministrazione comunale organizza una raccolta di rifiuti in diverse aree di Induno Olona.

L’appuntamento è per le 8 (le 9 per i ragazzi delle scuole) alla sede della Protezione civile in via Maciachini, davanti al cimitero.

QUI la locandina