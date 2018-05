Un seminario smart per donne freelance

Sarà un evento al femminile, pratico e con qualche sorpresa Smart WOMEN in Business, giornata di formazione per le donne imprenditrici organizzato da Rete al Femminile Varese per giovedì 31 maggio 2018 nel co-working Vitamina C in collaborazione con CSV, Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria.

Smart WOMEN in Business offre una panoramica sulle competenze indispensabili per una libera professionista del terzo millennio: mindset e consapevolezza, vendere in modo etico e strategico, redigere un contratto a prova di recupero credito, costruire la propria immagine dall’aspetto alla comunicazione digitale, parlare in pubblico e presentarsi in modo efficace.

Alla formazione in aula con video proiettore e slide, si affiancano prove sul campo: percorsi all’aperto, giochi interattivi, pranzo di networking. Il programma e i dettagli sono sull’evento Facebook di Rete al Femminile Varese.

COS’E’ RETE AL FEMMINILE

Lavorare in proprio è molto di più che avere un numero di partita IVA. Le reticelle con qualche anno di esperienza alle spalle lo sanno e propongono quindi momenti di collaborazione per chi svolge professioni più o meno convenzionali. L’incontro di giovedì è un primo passo di Rete al Femminile Varese per intercettare quelle donne che hanno mille progetti e vogliono capire come realizzarli, che sentono di avere le potenzialità per dare il proprio contributo al mondo e si sentono di aver bisogno di un sostegno, che hanno aperto una partita iva e devono capire come trovare i clienti.

Rete al Femminile è un network dedicato alle donne in proprio. L’associazione di promozione sociale nazionale a Varese conta una quarantina di iscritte che si ritrovano per creare collaborazioni e scambiarsi idee. L’obiettivo è diffondere la cultura dell’imprenditorialità, ma il business non è alla base del successo dell’associazione. Le donne che ne fanno parte hanno trovato nella rete un luogo di condivisione e fiducia; inoltre gli incontri sono un momento di formazione professionale e personale importante per chi è in proprio da anni e per chi sta ancora meditando di lanciarsi.

INFORMAZIONI

Smart Women in Business

31 maggio 2018 – 9:00 – 18:00

Vitamina C – Via Brambilla 15 – 21100 Varese

Il costo della giornata comprensivo di pranzo è di 25,00 €

Il numero dei posti è limitato.

