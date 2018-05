Un successo la prima Fiera di Luvinate

E’ stata un successo la prima edizione della “Fiera di Luvinate”, la manifestazione promossa da Comune di Luvinate e Protezione Civile Intercomunale Valtinella, insieme a scuole e a tante realtà associative del territorio, dedicata alla montagna del Campo dei Fiori dopo l’incendio dello scorso ottobre 2017.

Famiglie, bambini, luvinatesi ma anche tanti amici provenienti dalla provincia hanno affollato i vari momenti della due giorni: canti, balli, biciclettate lungo i sentieri dei boschi, camminate con i cani con anche giochi e bagnetto nel torrente Tinella, mostre didattiche, gonfiabili per i bambini e attività educative con acqua e fuoco sempre per i più piccoli coordinate dai volontari di Protezione Civile, tour turistico per il Paese e banco gastronomico a cura della ProLoco, stand informativi del Consorzio Castanicoltori e delle GEV del Campo dei Fiori.

E’ stato soprattutto accolto con favore la chiusura, per la prima volta, della Piazza e di Via San Vito, per un giorno senza auto: luoghi che si sono riempiti con oltre 50 stand di produttori a km zero, artigiani ed hobbisti che hanno colorato Luvinate con un’iniziativa nuova e piacevole.

Molto interesse infine la conferenza scientifica del sabato pomeriggio dal titolo: “Ripartire dal fuoco” con importanti interventi di docenti universitari e del Presidente del Parco Campo dei Fiori dove è stata espressa la necessità di ripensare al bosco non solo in termini manutentivi e di messa in sicurezza, ma anche come luogo capace di offrire nuovi servizi all’uomo.