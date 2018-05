Un torneo di calcetto che “fa bene al cuore”

Giocare a calcio “fa bene al cuore”. Che lo sport sia importante per mantenersi sani nel corpo e nello spirito lo dicevano gli antichi, ma in questo caso si aggiunge un obiettivo in più: unire le sezioni Avis in un piccolo progetto comune.

E così l’Avis di Bodio Lomnago e l’Avis di Gornate Olona organizzano il 1° torneo di calcetto a Bodio Lomnago il 27 maggio alle ore 14.30. Partecipano le sezione Avis di Bodio Lomnago, Gornate Olona, Whirlpool di Biandronno A e B, aspiranti Avisini di Bodio Lomnago. Alle 21 risottata.

«L’idea del torneo di calcio a otto nasce dal presidente di Avis Bodio Lomnago, Bruno Palmieri, amico conosciuto un paio di anni fa che condivide con me la stessa passione del dono per gli altri – spiega Marta Visentin, presidente dell’avis Gornate. Insieme, durante l’assemblea provinciale Avis, abbiamo pensato a un’iniziativa che potesse unire le due sezioni Avis e così è nata l’idea di coinvolgere anche le sezioni di altri paesi».

Il torneo sarà tra avisini ed aspiranti avisini, insieme per una giornata all’insegna del dono e della condivisione.

«Pensiamo che sia importante organizzare iniziative simili per fare conoscere sul territorio le nostre associazioni Avis e per far sì che anche i giovani capiscano l’importanza del dono. Quest’anno si è pensato ad un torneo di calcio, ma è solo il primo progetto: la collaborazione è appena iniziata!» Per chi fosse interessato al torneo, si aspettano le iscrizioni, contattando direttamente i due presidenti Avis organizzatori dell’iniziativa: Bruno Palmieri e Marta Visentin.